Нове протистояння України і Росії! Тепер за баскетбольне Євро

Україна подала заявку на право проведення чемпіонату Європи з баскетболу у 2025 році. Нашими конкурентами виступлять ще п'ять країн, в тому числі і Росія

Украина бореться за право прийняти Євробаскет-2025 / Фото: AFP

Україна націлена не тільки на Олімпійські ігри. У нас хочуть провести ще і баскетбольний чемпіонат Європи!

Євробаскет-2025 знову буде організований в чотирьох країнах відповідно до успішної формули, яка була вперше введена в 2015 році, повідомляється на сайті FIBA.

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Один з чотирьох організаторів прийме у себе фінальну частину турніру. Латвія, Угорщина, Росія та Україна подали заявки на груповий, а також заключний етап. Кіпр і Фінляндія подали заявки лише на організацію групової фази.

ФІБА проведе оцінку всіх об'єктів і інфраструктури в період з жовтня 2021 року по січень 2022 року, а потім буде ухвалено рішення про місце проведення чемпіонату Європи.

Відмітимо, що Україна повинна була приймати Євробаскету-2015, але через війну на сході наша країна не змогла підготуватися до турніру. Тоді за Україною зберегли пріоритетне право на проведення Євробаскету-2017, якби у нас виявили таке бажання.