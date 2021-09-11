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"Ми точно спробуємо: Зеленський хоче втілити свою дитячу мрію

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
11 вересня, 22:40
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Президент України Володимир Зеленський в черговий раз заговорив про намір провести в Україні Олімпійські ігри. Він назвав це своєю дитячою мрією
Володимир Зеленський мріє про Олімпіаду в Україні
Володимир Зеленський мріє про Олімпіаду в Україні / Фото: REUTERS

Глава країни відвідав захід з нагоди 30-го ювілею Національного олімпійського комітету, де також був присутній глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

"Пані та панове, новий девіз Олімпійських ігор: швидше, вище, сильніше – разом. Віримо, що разом ми дійсно досягнемо своєї мрії.

Велика мрія, напевно, є у кожного з дитинства, і ця мрія – Олімпіада в Україні. Я дуже в це вірю і дуже цього хочу. Упевнений, що наша велика країна заслуговує стати господинею Олімпійських ігор.

У меншій мірі як земля, де народився перший член МОК – друг Кубертена Олексій Бутовський з Полтавщини.

Володимир Зеленський хоче провести в Україні Олімпіаду
Володимир Зеленський хоче провести в Україні Олімпіаду / Фото: president.gov.ua

Так, Олімпіада в Україні – це не просте, а дуже складне завдання. У такі моменти я згадую слова важкоатлетів, мій батько – майстер спорту з важкої атлетики, і вони кажуть: "Підняти завжди нелегко, легко не спробувати і піти".

Так що відносно Олімпійських ігор – ми спробуємо, точно спробуємо", – цитує Зеленського tribuna.com.

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А потім Євген Кошовий сказав: "Містер Бах – ви були моїм улюбленим фехтувальником, ви мій – улюблений президент". Далі звертаючись до Зеленського: "Я зробив все що міг, далі ви самі".

Раніше в Україні заявляли про намір поборотися за проведення Олімпіади в 2030 році або 2032 році.

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