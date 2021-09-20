Новое противостояние Украины и России! Теперь за баскетбольное Евро

Украина подала заявку на право проведения чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году. Нашими конкурентами выступят еще пять стран, в том числе и Россия

Украина борется за право принять Евробаскет-2025 / Фото: AFP

Украина нацелена не только на Олимпийские игры. У нас хотят провести еще и баскетбольный чемпионат Европы!

Евробаскет-2025 снова будет организован в четырех странах в соответствии с успешной формулой, которая была впервые введена в 2015 году, сообщается на сайте FIBA.

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Один из четырех организаторов примет у себя финальную часть турнира. Латвия, Венгрия, Россия и Украина подали заявки на групповой, а также заключительный этап. Кипр и Финляндия подали заявки только на организацию групповой фазы.

ФИБА проведет оценку всех объектов и инфраструктуры в период с октября 2021 года по январь 2022 года, а затем будет принято решение о месте проведения чемпионата Европы.

Отметим, что Украина должна была принимать Евробаскет-2015, но из-за войны на востоке наша страна не смогла подготовиться к турниру. Тогда за Украиной сохранили приоритетное право на проведение Евробаскета-2017, если бы у нас изъявили такое желание.