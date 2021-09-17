Пекельне протистояння: чемпіон України зіграє з російським клубом у Лізі чемпіонів

Визначився суперник Прометея з Слобожанського у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Це буде принципове протистояння

Прометей зіграє з російської Пармою в кваліфікації Ліги чемпіонів / Фото: офіційний сайт БК "Прометей"

Путівку до групового етапу баскетбольної Ліги чемпіонів розіграють український Прометей і російський клуб Парма.

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Це стало відомо після того як у півфіналі кваліфікації росіяни обіграли французький Ле Ман з рахунком 82:69.

Фінал кваліфікації відбудеться в суботу, 18 вересня, в Софії. Матч розпочнеться о 18:30.

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Нагадаємо, що на шляху відбору до групового раунду ЛЧ Прометей розібрався з чемпіоном Болгарії Левськи з перевагою в 40 очок – 96:56.

У півфіналі кваліфікації підопічні Ронана Гінзбурга обіграли чеську Опаву 100:78.

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Суперник чемпіона України на шляху до фіналу пройшов ізраїльський Хапоель Ейлат – 79:76 і французький Ле Ман з рахунком 82:69.

Матчі кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА сезону 2021-2022 рр.