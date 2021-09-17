Пекельне протистояння: чемпіон України зіграє з російським клубом у Лізі чемпіонів

Путівку до групового етапу баскетбольної Ліги чемпіонів розіграють український Прометей і російський клуб Парма.
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Це стало відомо після того як у півфіналі кваліфікації росіяни обіграли французький Ле Ман з рахунком 82:69.
Фінал кваліфікації відбудеться в суботу, 18 вересня, в Софії. Матч розпочнеться о 18:30.
Нагадаємо, що на шляху відбору до групового раунду ЛЧ Прометей розібрався з чемпіоном Болгарії Левськи з перевагою в 40 очок – 96:56.
У півфіналі кваліфікації підопічні Ронана Гінзбурга обіграли чеську Опаву 100:78.
Суперник чемпіона України на шляху до фіналу пройшов ізраїльський Хапоель Ейлат – 79:76 і французький Ле Ман з рахунком 82:69.
Матчі кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА сезону 2021-2022 рр.
- 1/4 фіналу кваліфікації: Левськи – Прометей 56:96 (27:15, 3:33, 8:26, 18:22)
- 1/2 фіналу кваліфікації: Опава – Прометей – 78: 100 (13:33, 29:24, 20:24, 16:19)