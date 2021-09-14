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СЬОГОДНІ Спорт Новини баскетболу

Прометей проїхався по супернику в Лізі чемпіонів

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
14 вересня, 19:35
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Чемпіон України успішно дебютував у баскетбольній Лізі чемпіонів. Перевага українців над чемпіоном Болгарії була переконливою
БК Прометей обіграв Левскі в Лізі чемпіонів
БК Прометей обіграв Левскі в Лізі чемпіонів

Сьогодні в Софії свій перший історичний матч в Лізі чемпіонів провів баскетбольний клуб Прометей. Суперником чемпіона України був болгарський Левски.

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Першу чверть поєдинку українські баскетболісти програли суперникам, чим змусили трохи понервувати своїх уболівальників. Проте дві наступні чверті зняли всі сумніви в переможцеві зустрічі – настільки переконливою була українська команда. Останню 10-хвилинку матчу догравали резервісти чемпіона України.

Фінальний свисток арбітра зафіксував переконливу перемогу Прометея над чемпіоном Болгарії з перевагою в 40 очок – 96:56.

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У наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів Прометей зіграє проти чеського клубу Опава.

1/4 фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА сезону 2021-2022 рр.

Левськи – Прометей 56:96 (27:15, 3:33, 8:26, 18:22)

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