Прометей проїхався по супернику в Лізі чемпіонів

Чемпіон України успішно дебютував у баскетбольній Лізі чемпіонів. Перевага українців над чемпіоном Болгарії була переконливою

БК Прометей обіграв Левскі в Лізі чемпіонів

Сьогодні в Софії свій перший історичний матч в Лізі чемпіонів провів баскетбольний клуб Прометей. Суперником чемпіона України був болгарський Левски.

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Першу чверть поєдинку українські баскетболісти програли суперникам, чим змусили трохи понервувати своїх уболівальників. Проте дві наступні чверті зняли всі сумніви в переможцеві зустрічі – настільки переконливою була українська команда. Останню 10-хвилинку матчу догравали резервісти чемпіона України.

Фінальний свисток арбітра зафіксував переконливу перемогу Прометея над чемпіоном Болгарії з перевагою в 40 очок – 96:56.

Prometey showed no mercy, claiming an impressive 40-point W in Sofia! #BasketballCL - Basketball Champions League (@BasketballCL) September 14, 2 021

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У наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів Прометей зіграє проти чеського клубу Опава.

1/4 фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА сезону 2021-2022 рр.

Левськи – Прометей 56:96 (27:15, 3:33, 8:26, 18:22)