Прометей проїхався по супернику в Лізі чемпіонів

Сьогодні в Софії свій перший історичний матч в Лізі чемпіонів провів баскетбольний клуб Прометей. Суперником чемпіона України був болгарський Левски.

Першу чверть поєдинку українські баскетболісти програли суперникам, чим змусили трохи понервувати своїх уболівальників. Проте дві наступні чверті зняли всі сумніви в переможцеві зустрічі – настільки переконливою була українська команда. Останню 10-хвилинку матчу догравали резервісти чемпіона України.

Фінальний свисток арбітра зафіксував переконливу перемогу Прометея над чемпіоном Болгарії з перевагою в 40 очок – 96:56.

Prometey showed no mercy, claiming an impressive 40-point W in Sofia! #BasketballCL