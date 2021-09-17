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Адское противостояние: чемпион Украины сыграет с российским клубом в Лиге чемпионов

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
17 сентября, 11:43
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Определился соперник Прометея из Слобожанского в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Это будет принципиальное противостояние
Прометей сыграет с российской Пармой в квалификации Лиги чемпионов
Прометей сыграет с российской Пармой в квалификации Лиги чемпионов / Фото: официальный сайт БК "Прометей"

Путевку в групповой этап баскетбольной Лиги чемпионов разыграют украинский Прометей и российский клуб Парма.

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Это стало известно после того как в полуфинале квалификации россияне обыграли французский Ле Ман со счетом 82:69.

Финал квалификации состоится в субботу, 18 сентября, в Софии. Матч начнется в 18:30.

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Напомним, что на пути отбора в групповой раунд ЛЧ Прометей разобрался с чемпионом Болгарии Левски с перевесом в 40 очков – 96:56.

В полуфинале квалификации подопечные Ронана Гинзбурга обыграли чешскую Опаву 100:78.

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Соперник чемпиона Украины на пути в финал прошел израильский Хапоэль Эйлат – 79:76 и французский Ле Ман со счетом 82:69.

Матчи квалификации Лиги чемпионов ФИБА сезона 2021-2022 гг.

  • 1/4 финала квалификации: Левски – Прометей 56:96 (27:15, 3:33, 8:26, 18:22)
  • 1/2 финала квалификации: Опава – Прометей – 78:100 (13:33, 29:24, 20:24, 16:19)

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12
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11
8
Верес
7
8:7
11
9
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7
6:9
8
10
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