Адское противостояние: чемпион Украины сыграет с российским клубом в Лиге чемпионов

Путевку в групповой этап баскетбольной Лиги чемпионов разыграют украинский Прометей и российский клуб Парма.
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Это стало известно после того как в полуфинале квалификации россияне обыграли французский Ле Ман со счетом 82:69.
Финал квалификации состоится в субботу, 18 сентября, в Софии. Матч начнется в 18:30.
Напомним, что на пути отбора в групповой раунд ЛЧ Прометей разобрался с чемпионом Болгарии Левски с перевесом в 40 очков – 96:56.
В полуфинале квалификации подопечные Ронана Гинзбурга обыграли чешскую Опаву 100:78.
Соперник чемпиона Украины на пути в финал прошел израильский Хапоэль Эйлат – 79:76 и французский Ле Ман со счетом 82:69.
Матчи квалификации Лиги чемпионов ФИБА сезона 2021-2022 гг.
- 1/4 финала квалификации: Левски – Прометей 56:96 (27:15, 3:33, 8:26, 18:22)
- 1/2 финала квалификации: Опава – Прометей – 78:100 (13:33, 29:24, 20:24, 16:19)