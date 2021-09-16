От герпеса: умер легендарный тренер – родственник Николы Теслы

Знаменитый сербский баскетбольный специалист Душан Ивкович скончался в возрасте 77 лет

Душан Ивкович / Фото: Getty Images

О смерти прославленного специалиста рассказал его друг Горан Калинич.

"В 6:50 Душан Ивкович скончался в больнице Белграда из-за скопления жидкости в легких", – цитирует Калинича SportKlub

Еще одной причиной смерти Ивковича называют последствия герпеса.

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Душан Ивкович был одним из самых успешных европейских тренеров всех времен. Он возглавлял такие команды, как Партизан, Арис, Раднички Белград, Шибеник, Воеводина, ПАОК, Панионис, Олимпиакос, АЕК, ЦСКА, Динамо (Москва) и Анадолу Эфес.

На счету Ивковича две победы в Евролиге, а также "золото" сборной Югославии на чемпионате мира 1990 года и чемпионатах Европы 1989, 1991 и 1995 годов.

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В 2016 году Ивкович объявил о завершении тренерской карьеры, после чего возглавлял белградскую баскетбольную академию, где учил подрастающее поколение тренеров.

Отметим, что Ивкович был родственником известного сербско-американского ученого Николы Теслы. Бабушка Ивковича по материнской линии, Ольга Мандич, и Тесла были кузенами. По совпадению Тесла умер в том же 1943 году, когда родился Ивкович.

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Также Душан Ивкович был рекордсменом по голубиным гонкам.

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