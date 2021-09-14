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Прометей укатал соперника в Лиге чемпионов

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
14 сентября, 19:35
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Чемпион Украины успешно дебютировал в баскетбольной Лиге чемпионов. Преимущество украинцев над чемпионом Болгарии было подавляющим
БК Прометей обыграл Левски в Лиге чемпионов
БК Прометей обыграл Левски в Лиге чемпионов

Сегодня в Софии свой первый исторический матч в Лиге чемпионов провел баскетбольный клуб Прометей. Соперником чемпиона Украины был болгарский Левски.

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Первую четверть поединка украинские баскетболисты проиграли соперникам, чем заставили немного понервничать своих болельщиков. Зато две следующие четверти сняли все сомнения в победителе встречи – настолько убедительна была украинская команда. Последнюю 10-минутку матча доигрывали резервисты чемпиона Украины.

Финальный свисток арбитра зафиксировал убедительную победу Прометея над чемпионом Болгарии с перевесом в 40 очков – 96:56.

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В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов Прометей сыграет против чешского клуба Опава.

1/4 финала квалификации Лиги чемпионов ФИБА сезона 2021-2022 гг.

Левски – Прометей 56:96 (27:15, 3:33, 8:26, 18:22)

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