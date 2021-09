Прометей укатал соперника в Лиге чемпионов

Сегодня в Софии свой первый исторический матч в Лиге чемпионов провел баскетбольный клуб Прометей. Соперником чемпиона Украины был болгарский Левски.

Первую четверть поединка украинские баскетболисты проиграли соперникам, чем заставили немного понервничать своих болельщиков. Зато две следующие четверти сняли все сомнения в победителе встречи – настолько убедительна была украинская команда. Последнюю 10-минутку матча доигрывали резервисты чемпиона Украины.

Финальный свисток арбитра зафиксировал убедительную победу Прометея над чемпионом Болгарии с перевесом в 40 очков – 96:56.



