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Украинский гигант стал "хищником" в Канаде

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
29 августа, 09:26
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Чемпион НБА 2019 года клуб Торонто Рэпторс подписал соглашение с украинским баскетболистом Святославом Михайлюком
Святослав Михайлюк продолжит играть в НБА
Святослав Михайлюк продолжит играть в НБА / Фото: Getty Images

24-летний украинcкий баскетболист Святослав Михайлюк продолжит карьеру в составе Торонто Рэпторс. Игрок подписал двухлетний контракт с "хищниками".

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Святослав Михайлюк, чей рост 201 см, был выбран на драфте НБА 2018 года под 47-м номером.

В НБА он играл за Лос-Анджелес Лейкерс, Детройт Пистонс и Оклахому Тандер. В своей последней команде он демонстрировал лучшую статистику в карьере (10,3 очка, 3,0 подбора, 1,8 передачи) за 23 минуты в матче.

Смотрите наше интервью с Михайлюком!

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Клуб Торонто Рэпторс основан в 1995 году. За это время "хищники" семь раз побеждали в дивизионе, раз выиграли конференцию, а в 2019 году стали чемпионами НБА.

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