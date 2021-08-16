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А як же скрєпи? Баскетболістка російського клубу і її дружина стали мамами. Чи татами

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
16 серпня, 22:17
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Олімпійська чемпіонка Токіо-2020 Бріанна Стюарт разом зі своєю коханою Мартою Саргай стали батьками. Сурогатна мати народила для них дівчинку
Бріанна і Марта з дитиною
Бріанна і Марта з дитиною / Фото: Instagram

Баскетболістка російського клубу УГМК з Єкатеринбурга Бріанна Стюарт опублікувала в соцмережах фотографію з Мартою Саргай і новонародженою дитиною.

"Поява Рубі стала найкращою частиною 2021 року і одним з кращих моментів у моєму житті. Стати мамою – найважливіше з того, що я робила, так що я з нетерпінням чекаю кожного прекрасного і складного моменту в родині з трьох людей",- заявила Стюарт.

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Повідомляється, що дитину народила сурогатна мати.

Навесні цього року Бріанна заручилася з іспанської баскетболісткою Мартою Саргай, яка виступає за Жирону. У липні пара зіграла весілля на неформальній церемонії.

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До речі, на Олімпійських іграх в Токіо Стюарт в складі збірної США завоювала золоту медаль.

У квітні 2021 року Бріанна Стюарт в складі УГМК виграла чемпіонат Росії і Євролігу. Також її визнали MVP "Фіналу чотирьох" Євроліги і MVP сезону в Прем'єр-лізі. Крім того, в складі збірної США Бріанна вигравала Олімпіаду-2016 і два чемпіонати світу – 2014 і 2018.

Марта Саргай в складі збірної Іспанії стала срібним призером Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Крім цього, виграла срібні медалі на чемпіонаті світу 2014 року в Туреччині і бронзові медалі на домашньому чемпіонаті світу 2018 року, а також стала переможницею чемпіонату Європи 2013 і 2019 року.

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Раніше ми писали, що російська тенісистка Дар'я Касаткіна розповіла про плюси одностатевих відносин. На думку спортсменки, дівчата легше налагоджують зв'язок і емоційну близькість один з одним, з чоловіками ж часто відбувається непорозуміння. Крім того, жінка краще знає психологію представниці своєї статі, в зв'язку з чим їй простіше "підкотити" до вподобаної дівчини.

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3
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3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
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4
4:3
7
7
Металіст 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Зоря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Чорноморець
4
5:11
3
13
Верес
4
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2
14
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4
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