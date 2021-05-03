Олімпійська чемпіонка з російського клубу зробила пропозицію дівчині

Баскетболістка російського клубу УГМК з Єкатеринбурга Бріанна Стюарт повідомила про заручини з Мартою Саргай, яка виступає за Жирону.

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Стюарт виклала кілька фото в Instagram, на яких вона робить пропозицію своїй обраниці.

"Я зробила це. Вона сказала мені "Так", – написала Стюарт.

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У квітні 2021 року Стюарт в складі УГМК виграла чемпіонат Росії і Євролігу. Також її визнали MVP "Фіналу чотирьох" Євроліги і MVP сезону в Прем'єр-лізі.

Крім того, в складі збірної США Бріанна вигравала Олімпіаду-2016 і два чемпіонати світу – 2014 і 2018.

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Марта Саргай в складі збірної Іспанії стала срібним призером Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Крім цього виграла срібні медалі на чемпіонаті світу 2014 року в Туреччині і бронзові медалі на домашньому чемпіонаті світу 2018 року, а також стала переможницею чемпіонату Європи 2013 і 2019 року.

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