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Шевченко зовут в европейскую сборную – конкуренцию ему составит немец, отказавший России

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
16 сентября, 23:02
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Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вошел в список претендентов на пост наставника сборной Турции. Конкуренцию ему составит немец Штефан Кунц
Шева покидает сборную Украины
Шева покидает сборную Украины / Фото: Reuters

Ранее появились слухи, что Андрея Шевченко зовут в США, но украинец может остаться в Европе.

Как сообщает kicker.de, в услугах Шевченко заинтересована сборная Турции. Впрочем, у украинца есть серьезный конкурент – немец Штефан Кунц.

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Прошлым летом Кунц вел переговоры о работе в сборной России, но в итоге стороны не смогли договориться. Вместо него Россию возглавил Валерий Карпин.

Главный тренер сборной Германии U-21 даже ездил в Стамбул на переговоры, но окончательного решения стороны пока не приняли.

Сборная Турции осталась без тренера после увольнения Шенола Гюнеша. В последнем матче под его руководством турки были разгромлены Нидерландами 1:6. В отборе на ЧМ-2022 идет на третьем месте в группе G, отставая от лидера всего на два балла.

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