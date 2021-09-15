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Андрей Шевченко уедет на другой континент? Три клуба ведут переговоры с тренером

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
15 сентября, 00:45
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Клубы чемпионата МЛС начали переговоры с украинским специалистом, который остался без работы после четвертьфинала Евро-2020
Андрей Шевченко пока без работы
Андрей Шевченко пока без работы / Фото: Reuters

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко может продолжить карьеру в чемпионате США. Ранее была информация, что Шева возглавит Динамо.

Украинским специалистом интересуют три американских клуба. О каких именно командах идет речь не уточняется. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

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Напомним, что Шевченко покинул сборную Украины по истечению срока контракта. Вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала Евро-2020, где уступил англичанам – 0:4.

Ранее мы писали, Андрей Шевченко приехал на стадион "Сан-Сиро", где провел свои лучшие игровые годы, чтобы поболеть за Милан в матче чемпионата Италии с Лацио.

Бывшему наставнику сборной Украины прочат пост главного тренера Милана. Да и сам Андрей Николаевич ранее заявлял, что не против бы возглавить итальянский клуб.

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Шевченко снова на "Сан-Сиро"
Шевченко снова на "Сан-Сиро" / Фото: Instagram

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8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
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8
10
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