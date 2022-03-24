Пока не Украина: стали известны еще два участника ЧМ-2022

Сегодня по всему миру проходят поединки отбора на ЧМ-2022. Принимать участие в них должна была и Украина, но поединок с шотландцами перенесли на июнь из-за военного вторжения России.
До сегодня определились 15 из 32-х участников Мундиаля. Сегодня утром стали известны еще две сборные, которые сыграют в Катаре. Ими стали представители азиатской конфедерации – Саудовская Аравия и Япония.
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Команды соревнуются в одной группе с Австралией и из квартета на турнир напрямую выходят две команды. Сегодня японцы гостили на "зеленом континенте" и сумели обыграть хозяев со счетом 2:0.
Герой матча Митома вышел на поле на 84 минуте и оформил дубль, отличившись на 89 и 90+4 минутах. Этот результат теперь не позволяет австралийцам подняться выше третьего места, а потому команде предстоит пробиваться на Мундиаль через плей-офф.
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Ранее от Азии себе путевки на турнир обеспечили Иран, Южная Корея, а также Катар на правах хозяев. Нынче состав участников ЧМ-2022 выглядит следующим образом:
- Катар
- Бразилия
- Аргентина
- Франция
- Испания
- Германия
- Англия
- Бельгия
- Нидерланды
- Хорватия
- Дания
- Швейцария
- Сербия
- Иран
- Южная Корея
- Япония
- Саудовская Аравия
Напомним, что ФИФА выкинула Россию из отбора на Мундиаль. Команда Валерия Карпина вынуждена расплачиваться за фашистские действия своей армии на территории Украины.