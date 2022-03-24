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СЕГОДНЯ Новости спорта Чемпионат мира 2022 Катар

Пока не Украина: стали известны еще два участника ЧМ-2022

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24 марта, 16:42
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В азиатской конфедерации определились судьбы двух путевок на Мундиаль в Катаре. На чемпионат мира поедут Япония и Саудовская Аравия
Япония и Саудовская Аравия сыграют на ЧМ-2022
Япония и Саудовская Аравия сыграют на ЧМ-2022 / Фото: Getty Images

Сегодня по всему миру проходят поединки отбора на ЧМ-2022. Принимать участие в них должна была и Украина, но поединок с шотландцами перенесли на июнь из-за военного вторжения России.

До сегодня определились 15 из 32-х участников Мундиаля. Сегодня утром стали известны еще две сборные, которые сыграют в Катаре. Ими стали представители азиатской конфедерации – Саудовская Аравия и Япония.

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Команды соревнуются в одной группе с Австралией и из квартета на турнир напрямую выходят две команды. Сегодня японцы гостили на "зеленом континенте" и сумели обыграть хозяев со счетом 2:0.

Герой матча Митома вышел на поле на 84 минуте и оформил дубль, отличившись на 89 и 90+4 минутах. Этот результат теперь не позволяет австралийцам подняться выше третьего места, а потому команде предстоит пробиваться на Мундиаль через плей-офф.

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Ранее от Азии себе путевки на турнир обеспечили Иран, Южная Корея, а также Катар на правах хозяев. Нынче состав участников ЧМ-2022 выглядит следующим образом:

  1. Катар
  2. Бразилия
  3. Аргентина
  4. Франция
  5. Испания
  6. Германия
  7. Англия
  8. Бельгия
  9. Нидерланды
  10. Хорватия
  11. Дания
  12. Швейцария
  13. Сербия
  14. Иран
  15. Южная Корея
  16. Япония
  17. Саудовская Аравия

Напомним, что ФИФА выкинула Россию из отбора на Мундиаль. Команда Валерия Карпина вынуждена расплачиваться за фашистские действия своей армии на территории Украины.

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Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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