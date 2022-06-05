"Чувствую пустоту": первые слова Петракова после поражения от Уэльса

Тренер сборной Украины пребывает в шоке от обидного проигрыша в финале плей-офф отбора на ЧМ-2022

Тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу так и не смогла выйти на чемпионат мира 2022 года. Команда Александра Петракова минимально уступила Уэльсу в финале плей-офф отбора.

Единственный гол в поединке был забить Андреем Ярмоленко в свои ворота. После игры краткое интервью программе "Головна команда" дал тренер команды Александр Петраков, который был просто убит поражением.

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"Чувствую пустоту. Не знаю, что сказать. Заслужила ли сборная Уэльса победу? Они выиграли – значит, заслуженно. Парни сделали все, что могли. Это футбол. Кому-то везет, кому-то нет. Сегодня повезло Уэльсу".

Также на общей пресс-конференции тренер "сине-желтых" высказался о войне в Украине и поблагодарил ВСУ за защиту Родины от атак фашистов.

"Вы все знаете, что у нас идет война. У нас гибнут люди, дети, женщины, вся наша инфраструктура. Нам наносят очень много вреда россияне. Наши парни в ВСУ борются как могут. Не дай бог, чтобы к вам это горе пришло. Пока тебя это горе лично не коснется, никто не поймет, что такое война. Мы сейчас тут, а там люди гибнут, понимаете? Что я могу сказать для парней на передовой – мы сделали все, что могли сегодня".

Отметим, что это первое поражение Александра Петракова у руля сборной Украины. Ранее при нем команда сыграла восемь матчей, трижды выиграв и пять раз сыграв вничью.

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Уэльс же отправится на свой второй чемпионат мира в истории. Команда Гарета Бэйла будет противостоять в группе В Англии, США и Ирану. Мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.