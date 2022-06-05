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"Відчуваю порожнечу": перші слова Петракова після поразки від Уельсу

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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5 червня, 22:11
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Тренер збірної України шокований образливим програшем у фіналі плей-офф відбору на ЧС-2022
Тренер збірної України Олександр Петраков
Тренер збірної України Олександр Петраков

Збірна України з футболу так і не спромоглася вийти на чемпіонат світу 2022 року. Команда Олександра Петракова мінімально поступилася Уельсу у фіналі плей-офф відбору.

Єдиний гол у поєдинку був забити Андрієм Ярмоленком у свої ворота. Після гри коротке інтерв'ю програмі "Головна команда" дав тренер команди Олександр Петраков, якого просто вбили поразкою.

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"Відчуваю порожнечу. Не знаю, що сказати. Чи заслужила збірна Уельсу на перемогу? Вони виграли – значить, заслужено. Хлопці зробили все, що могли. Це футбол. Комусь щастить, комусь ні. Сьогодні пощастило Уельсу".

Також на загальній прес-конференції тренер "синьо-жовтих" висловився про війну в Україні та подякував ЗСУ за захист Батьківщини від атак фашистів.

"Ви всі знаєте, що в нас йде війна. У нас гинуть люди, діти, жінки, вся наша інфраструктура. Нам завдають дуже багато шкоди росіяни. Наші хлопці у ЗСУ борються як можуть. Не дай боже, щоб до вас це горе дійшло.

Поки тебе це горе особисто не торкнеться, ніхто не зрозуміє, що таке війна. Ми зараз тут, а там люди гинуть, розумієте? Що я можу сказати для чоловіків на передовій – ми зробили все, що могли сьогодні".

Зазначимо, що це перша поразка Олександра Петракова біля керма збірної України. Раніше за нього команда зіграла вісім матчів, тричі вигравши і п'ять разів зігравши внічию.

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Уельс же вирушить на свій другий чемпіонат світу в історії. Команда Гарета Бейла протистоятиме у групі В Англії, США та Ірану. Мундіаль пройде з 21 листопада до 18 грудня в Катарі.

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