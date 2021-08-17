Жан Беленюк показал пистолет! Оружие он получил за "золото" Токио

За успехи на Олимпийских играх в Токио-2020 борцу Жану Беленюку присвоили звание старшего лейтенанта и наградили пистолетом Макарова

У Беленюка теперь есть пистолет / Фото: Минобороны Украины

Сегодня состоялось торжественное собрание армейских чемпионов и призеров в Министерстве обороны Украины. На нем министр Андрей Таран поздравил олимпийского чемпиона Токио-2020 Жана Беленюка с получением очередного воинского звания "старший лейтенант" и наградил поощрительным отличием Министерства обороны "Огнестрельное оружие" – пистолетом ПМ.

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Напомним ранее олимпийцы побывали на встрече с президентом Украины. "Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные. Украина будет достойно поддерживать наших великих спортсменов", – пообещал им Владимир Зеленский.