Вот это казак! Жан Беленюк станцевал после "золота" Токио-2020

Беленюк дал волю эмоциям после финала / Фото: REUTERS
Есть первая золотая медаль Украины на Олимпийских играх в Токио! Жан Беленюк в финале соревнований в весовой категории до 87 кг победил венгра Виктора Леринца.
После чего Жан взял украинский флаг и эффектно станцевал!
August 4, 2021
Отметим, что Беленюк ранее заявлял, что после Олимпиады-2020 завершит спортивную карьеру и сосредоточится на политике. Жан является депутатом Верховной Рады Украины.
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