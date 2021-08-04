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Олімпіада 2020 в Токіо

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Ось це козак! Жан Беленюк станцював після "золота" Токіо-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
4 серпня, 15:08
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Український борець Жан Беленюк завоював для України першу золоту олімпійську медаль, після чого станцював з "синьо-жовтим" прапором
Беленюк дав волю емоціям після фіналу
Беленюк дав волю емоціям після фіналу / Фото: REUTERS

Є перша золота медаль України на Олімпійських іграх в Токіо! Жан Беленюк у фіналі змагань у ваговій категорії до 87 кг переміг угорця Віктора Лерінца.

Після чого Жан взяв український прапор і ефектно станцював!

Відзначимо, що Беленюк раніше заявляв, що після Олімпіади-2020 завершить спортивну кар'єру і зосередиться на політиці. Жан є депутатом Верховної Ради України.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
22
16
70
2
flag США СШАUS
25
31
23
79
3
flag Японія ЯпоніяJP
21
7
12
40
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
15
18
15
48
5
flag Австралія АвстраліяAU
15
4
17
36
6
flag ОКР ОКРROC
14
21
18
53
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
16
32
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
9
25
9
flag Італія ІталіяIT
6
9
15
30
10
flag Нідерланди НідерландиNL
6
8
9
23
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