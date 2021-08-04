Ось це козак! Жан Беленюк станцював після "золота" Токіо-2020

Український борець Жан Беленюк завоював для України першу золоту олімпійську медаль, після чого станцював з "синьо-жовтим" прапором

Беленюк дав волю емоціям після фіналу / Фото: REUTERS

Є перша золота медаль України на Олімпійських іграх в Токіо! Жан Беленюк у фіналі змагань у ваговій категорії до 87 кг переміг угорця Віктора Лерінца.

Після чого Жан взяв український прапор і ефектно станцював!

Відзначимо, що Беленюк раніше заявляв, що після Олімпіади-2020 завершить спортивну кар'єру і зосередиться на політиці. Жан є депутатом Верховної Ради України.

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