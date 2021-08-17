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"Будут завидовать другие сборные": Зеленский встретился с олимпийцами и сделал громкое обещание

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
17 августа, 18:47
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с триумфаторами Олимпийских игр в Токио и заговорил о проведении Олимпиады в нашей стране
Встреча олимпийцев с Зеленским
Встреча олимпийцев с Зеленским / Фото: Официальный сайт президента Украины

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с победителями и призерами Олимпийских игр в Токио. Глава государства поздравил олимпийцев с успешным выступлением на Играх, где они завоевали 19 наград.

"Вы все – молодцы, вы победили. Победили COVID, преодолели расстояние до этой Олимпиады. А мы вас очень поддерживали", – подчеркнул Владимир Зеленский.

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По его словам, сейчас государство занимается вопросами создания спортивной инфраструктуры, усиливает внимание к потребностям спортсменов и тренеров.

"Вы это почувствуете. Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные. Украина будет достойно поддерживать наших великих спортсменов", – заявил глава государства.

Кроме того, Президент поднял вопрос о создании условий для возвращения в Украину сильных тренеров, которые сейчас готовят спортсменов для других государств, а также для привлечения иностранных специалистов.

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Зеленский рассказал, что в сентябре, во время визита в Украину президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха будет представлена национальная программа развития спортивной инфраструктуры.

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Глава государства также высказался за проведение в будущем в Украине Олимпийских игр.

"У нас их никогда не было. Я не уверен, что это произойдет за наше время, но мы точно все построим, чтобы следующим поколениям было легче", – отметил Владимир Зеленский.

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