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"Будуть заздрити інші збірні": Зеленський зустрівся з олімпійцями і зробив гучну обіцянку

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
17 серпня, 18:47
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з тріумфаторами Олімпійських ігор в Токіо і заговорив про проведення Олімпіади в нашій країні
Зустріч олімпійців з Зеленським
Зустріч олімпійців з Зеленським / Фото: Офіційний сайт президента України

Сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з переможцями та призерами Олімпійських ігор в Токіо. Глава держави привітав олімпійців з успішним виступом на Іграх, де вони завоювали 19 нагород.

"Ви всі – молодці, ви перемогли. Перемогли COVID, подолали відстань до цієї Олімпіади. А ми вас дуже підтримували", – підкреслив Володимир Зеленський.

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За його словами, зараз держава займається питаннями створення спортивної інфраструктури, посилює увагу до потреб спортсменів і тренерів.

"Ви це відчуєте. Ми побудуємо інфраструктуру, якій будуть заздрити інші збірні. Україна буде гідно підтримувати наших великих спортсменів", – заявив глава держави.

Крім того, Президент порушив питання про створення умов для повернення в Україну сильних тренерів, які зараз готують спортсменів для інших держав, а також для залучення іноземних фахівців.

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Зеленський розповів, що у вересні, під час візиту в Україну президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха буде представлена національна програма розвитку спортивної інфраструктури.

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Глава держави також висловився за проведення в майбутньому в Україні Олімпійських ігор.

"У нас їх ніколи не було. Я не впевнений, що це станеться за наш час, але ми точно все побудуємо, щоб наступним поколінням було легше", – зазначив Володимир Зеленський.

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