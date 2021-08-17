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Жан Беленюк показав пістолет! Зброю він отримав за "золото" Токіо

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
17 серпня, 20:37
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За успіхи на Олімпійських іграх в Токіо-2020 борцю Жану Беленюку присвоїли звання старшого лейтенанта і нагородили пістолетом Макарова
У Беленюка тепер є пістолет
У Беленюка тепер є пістолет / Фото: Минобороны Украины

Сьогодні відбулися урочисті збори армійських чемпіонів і призерів в Міністерстві оборони України. На ньому міністр Андрій Таран привітав олімпійського чемпіона Токіо-2020 Жана Беленюка з отриманням чергового військового звання "старший лейтенант" і нагородив заохочувальною відзнакою Міністерства оборони "Вогнепальна зброя" – пістолетом ПМ.

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Нагадаємо раніше олімпійці побували на зустрічі з президентом України. "Ми побудуємо інфраструктуру, якій будуть заздрити інші збірні. Україна буде гідно підтримувати наших великих спортсменів", – пообіцяв їм Володимир Зеленський.

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