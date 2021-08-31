"Заложники идиотов": россиянин из "Миротворца" отреагировал на патриотический поступок украинца

Украинский паралимпиец Игорь Цветов отказался обниматься с россиянами на пьедестале Паралимпийских игр. Свои пять копеек вставил скандальный комментатор Дмитрий Губерниев

Губерниев отреагировал на отказ Цветова обниматься с россиянами / Фото: Getty Images, Instagram

Цветов объяснил свое решение не делать совместное фото с россиянами после забега на 100 метров уважением к Украине.

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Однако у одиозного комментатора из черного списка Минкульта Украины свое мнение.

"Спортсмены – заложники! Заложники идиотов, которые принимают решения в руководстве спорта Украины", – заявил Губерниев в интервью СЭ.

Скандальный комментатор Дмитрий Губерниев / Фото: Instagram

Также россиянин снова вспомнил собственный фейк о том, что украинским спортсменам дали команду покинуть церемонию открытия Паралимпиады в Токио-2020

"На открытии была ситуация, когда наши спортсмены слышали сигнал со стороны руководителя паралимпийского комитета Украины: "Ребята, отдыхаем, с русскими сидеть не будем". Глава ПКР Павел Рожков ситуацию как-то попытался сгладить, но куда это годится? Это все некрасиво", – добавил Губерниев.