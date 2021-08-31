"Заручники ідіотів": росіянин з "Миротворця" відреагував на патріотичний вчинок українця

Український паралімпієць Ігор Цвєтов відмовився обніматися з росіянами на п'єдесталі Паралімпійських ігор. Свої п'ять копійок вставив скандальний коментатор Дмитро Губернієв

Губернієв відреагував на відому Цвєтова обніматися з росіянами / Фото: Getty Images, Instagram

Цвєтов пояснив своє рішення не робити спільне фото з росіянами після забігу на 100 метрів повагою до України.

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Однак у одіозного коментатора з чорного списку Мінкульту України своя думка.

"Спортсмени – заручники! Заручники ідіотів, які приймають рішення в керівництві спорту України", – заявив Губернієв в інтерв'ю СЕ.

Скандальний коментатор Дмитро Губернієв / Фото: Instagram

Також росіянин знову згадав власний фейк про те, що українським спортсменам дали команду покинути церемонію відкриття Паралімпіади в Токіо-2020

"На відкритті була ситуація, коли наші спортсмени чули сигнал з боку керівника паралімпійського комітету України:" Хлопці, відпочиваємо, з російськими сидіти не будемо". Глава ПКР Павло Рожков ситуацію якось спробував згладити, але куди це годиться? Це все негарно ", – додав Губернієв.