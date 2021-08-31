"Заручники ідіотів": росіянин з "Миротворця" відреагував на патріотичний вчинок українця

Цвєтов пояснив своє рішення не робити спільне фото з росіянами після забігу на 100 метрів повагою до України.
Однак у одіозного коментатора з чорного списку Мінкульту України своя думка.
"Спортсмени – заручники! Заручники ідіотів, які приймають рішення в керівництві спорту України", – заявив Губернієв в інтерв'ю СЕ.
Також росіянин знову згадав власний фейк про те, що українським спортсменам дали команду покинути церемонію відкриття Паралімпіади в Токіо-2020
"На відкритті була ситуація, коли наші спортсмени чули сигнал з боку керівника паралімпійського комітету України:" Хлопці, відпочиваємо, з російськими сидіти не будемо".
Глава ПКР Павло Рожков ситуацію якось спробував згладити, але куди це годиться? Це все негарно ", – додав Губернієв.