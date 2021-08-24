Российский комментатор оболгал Украину на Паралимпиаде! Не зря он в базе "Миротворца"

И. о. главы Паралимпийского комитета России Павел Рожков назвал сказочником Дмитрия Губерниева, который рассказал будто украинским спортсменам дали команду покинуть церемонию открытия Токио-2020

Губерниев соврал в прямом эфире

Сегодня в Токио торжественно открылись Паралимпийские игры. В День Независимости Украины российским пропагандистам так хотелось обгадить нашу страну, что они это сделали прямо во время трансляции из Японии.

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Во время эфира на "Матч ТВ" комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, который уже давно внесен в базу "Миротворца", понес такой бред:

"Наши спортсмены сообщают. Рядом со сборной Украины расположилась российская команда. Естественно, мы поприветствовали украинскую делегацию и так далее. А дальше началось. Руководитель Паралимпийского комитета Украины в приказном порядке дал своим спортсменам команду уходить. Дескать, всем надо отдыхать, потому что рядом представители сборной России. Это вообще что происходит? Вы представляете, до какой степени маразма можно дойти спортивным руководителям Украины?" – цитирует Губерниева "Чемпионат".

Уличил во лжи Губерниева шеф миссии делегации Паралимпийского комитета России, исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков. Он заявил, что участники делегаций России и Украины на церемонии открытия Паралимпийских Игр в Токио находятся рядом и никакого скандала нет.

"Украинская делегация сидит рядом с нами. Мы с главой Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем по-доброму поздоровались. И на параде открытия шли по параллельным дорожкам. Практически вся делегация Украины сидит с нами. Сказочники какие-то, на ровном месте придумывают", – сказал Рожков.