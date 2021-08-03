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Закончил Олимпиаду в инвалидной коляске: российский бегун сломался на стадионе

Елена Павлова Елена Павлова
3 августа, 15:57
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Известный российский барьерист Сергей Шубенков получил серьезную травму на разминке в Токио и был вынужден покинуть олимпийский стадион с помощью его работников и своей команды
Сергей Шубенков не побежит в Токио
Сергей Шубенков не побежит в Токио / Фото: Instagram

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Шубенков досрочно завершил свое выступление на Олимпиаде-2020. Об этом сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов. А сегодня спортсмен должен был стартовать в предварительных забегах.

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"Он получил травму на разминке и был вынужден сняться. Потребовались коляска и костыли", – цитирует Клевцова РБК-Спорт

Сергей Шубенков
Сергей Шубенков

На разминке перед забегом Сергей почувствовал резкую боль в ахилле левой ноги, которая не дала ему возможности продолжить соревнования. Шубенков отправился на обследование в поликлинику. И медики подозревают серьезную травму.

Ранее еще одна претендентка на медаль из сборной ОКР, прыгунья в длину Дарья Клишина в инвалидном кресле покинула стадион на Олимпиаде. В квалификации прыжка в длину Клишина сначала совершила два заступа. А затем во время третьей попытки получила травму.

Дарья Клишина травмировалась на Олимпиаде-2020/Фото ВФЛА
Дарья Клишина травмировалась на Олимпиаде-2020/Фото ВФЛА

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