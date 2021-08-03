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Олімпіада 2020 в Токіо

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Закінчив Олімпіаду в інвалідному візку: російський бігун зламався на стадіоні

Олена Павлова Олена Павлова
3 серпня, 15:57
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Відомий російський бар'єрист Сергій Шубєнков отримав серйозну травму на розминці в Токіо і був змушений покинути олімпійський стадіон з допомогою його працівників і своєї команди
Сергій Шубєнков не побіжить в Токіо
Сергій Шубєнков не побіжить в Токіо / Фото: Instagram

Чемпіон світу 2015 року в бігу на 110 м з бар'єрами Шубєнков достроково завершив свій виступ на Олімпіади-2020. Про це повідомив особистий тренер спортсмена Сергій Клевцов. А сьогодні спортсмен повинен був стартувати в попередніх забігах.

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"Він отримав травму на розминці і був змушений знятися. Потрібні були коляска і милиці", – цитує Клевцова РБК-Спорт

На розминці перед забігом Сергій відчув різкий біль в ахіллі лівої ноги, який не дав йому можливості продовжити змагання. Шубєнков відправився на обстеження в поліклініку. І медики підозрюють серйозну травму.

Раніше ще одна претендентка на медаль зі збірної ОКР, стрибунка в довжину Дарина Клішина в інвалідному кріслі покинула стадіон на Олімпіаді. У кваліфікації стрибка в довжину Клішина спочатку зробила два заступи. А потім під час третьої спроби отримала травму.

Дар'я Клішина травмувалася на Олімпіаді-2020/Фото ВФЛА
Дар'я Клішина травмувалася на Олімпіаді-2020/Фото ВФЛА

Все найважливіше про Олімпіаду-2020 в Токіо – на сайті "Сегодня":

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
24
27
21
72
3
flag Японія ЯпоніяJP
19
6
11
36
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
13
17
13
43
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
14
30
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
8
24
9
flag Нідерланди НідерландиNL
6
7
7
20
10
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
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