Закінчив Олімпіаду в інвалідному візку: російський бігун зламався на стадіоні

Відомий російський бар'єрист Сергій Шубєнков отримав серйозну травму на розминці в Токіо і був змушений покинути олімпійський стадіон з допомогою його працівників і своєї команди

Сергій Шубєнков не побіжить в Токіо / Фото: Instagram

Чемпіон світу 2015 року в бігу на 110 м з бар'єрами Шубєнков достроково завершив свій виступ на Олімпіади-2020. Про це повідомив особистий тренер спортсмена Сергій Клевцов. А сьогодні спортсмен повинен був стартувати в попередніх забігах.

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"Він отримав травму на розминці і був змушений знятися. Потрібні були коляска і милиці", – цитує Клевцова РБК-Спорт

На розминці перед забігом Сергій відчув різкий біль в ахіллі лівої ноги, який не дав йому можливості продовжити змагання. Шубєнков відправився на обстеження в поліклініку. І медики підозрюють серйозну травму.

Раніше ще одна претендентка на медаль зі збірної ОКР, стрибунка в довжину Дарина Клішина в інвалідному кріслі покинула стадіон на Олімпіаді. У кваліфікації стрибка в довжину Клішина спочатку зробила два заступи. А потім під час третьої спроби отримала травму.

Дар'я Клішина травмувалася на Олімпіаді-2020/Фото ВФЛА

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