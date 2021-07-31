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Олимпиада 2020 в Токио

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Все медалисты Олимпиады в Токио 31 июля

Александр Трикиша Александр Трикиша
31 июля, 14:56
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В субботу, 31 июля, на Олимпийских играх в Токио будут разыграны 21 комплект наград в 13 видах спорта. Все медалисты дня на Олимпиаде-2020
Все медалисты Олимпиады 31 июля
Все медалисты Олимпиады 31 июля / Фото: Reuters

Список всех медалистов дня на Олимпиаде в Токио за 31 июля. Украина сегодня пополнила свою копилку бронзовой наградой, которую нам принесла теннисистка Элина Свитолина.

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БАДМИНТОН

Мужчины, парный разряд

ДЗЮДО

Микст, командный турнир

  • Gold Medal Франция
  • Silver Medal Япония
  • Bronze Medal Израиль
  • Bronze Medal Германия

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, метание диска

Смешанная эстафета 4х400 м

Женщины, 100 м

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Женщины, виндсерфинг (RS:X)

  • Gold Medal Шарлин Пикон (Франция)
  • Silver Medal Эмма Уилсон (Великобритания)
  • Bronze Medal Лу Юньсю (Китай)

Мужчины, виндсерфинг (RS:X)

  • Gold Medal Киран Бадлое (Нидерланды)
  • Silver Medal Тома Гойяр (Франция)
  • Bronze Medal Кун Би (Китай)

ПЛАВАНИЕ

Мужчины, баттерфляй, 100 м

  • Gold Medal Калеб Дрессел (США) – 49.45 мировой рекорд
  • Silver Medal Криштоф Милак (Венгрия) +0.23
  • Bronze Medal Ноэ Понти (Швейцария) +1.29

Женщины, спина, 200 м

  • Gold Medal Кейли Маккиоун (Австралия) – 2:04.68
  • Silver Medal Кайли Масс (Канада) +0.74
  • Bronze Medal Эмили Сибом (Австралия) +1.49

Женщины, вольный стиль, 800 м

В тренде
  • Gold Medal Кэти Ледеки (США) – 8:12.57
  • Silver Medal Ариарне Титмус (Австралия) +1.26 рекорд Океании
  • Bronze Medal Симона Квадарелла (Италия) +5.78

Микст, комплексное плавание, эстафета 4х100 м

  • Gold Medal Великобритания – 3:37.58 мировой рекорд
  • Silver Medal Китай +1.28
  • Bronze Medal Австралия +1.37

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

Мужчины, индивидуальное первенство

  • Gold Medal Иван Литвинович (Беларусь) – 61,715
  • Silver Medal Дун Дун (Китай) – 61,235
  • Bronze Medal Дилан Шмидт (Новая Зеландия) – 60,675

РЕГБИ

Женщины

  • Gold Medal Новая Зеландия
  • Silver Medal Франция
  • Bronze Medal Фиджи

СТРЕЛЬБА

Микст, траншейный стенд, команды, финал

  • Gold Medal Испания
  • Silver Medal Сан-Марино
  • Bronze Medal США

Женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений

  • Gold Medal Нина Кристен (Швейцария)
  • Silver Medal Юлия Зыкова (РОК)
  • Bronze Medal Юлия Каримова (РОК)

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Мужчины, личное первенство

  • Gold Medal Мете Газоз (Турция)
  • Silver Medal Мауро Несполи (Италия)
  • Bronze Medal Такахару Фурукава (Япония)

ТЕННИС

Женщины, одиночный разряд

ТРИАТЛОН

Смешанная эстафета

  • Gold Medal Великобритания
  • Silver Medal США
  • Bronze Medal Франция

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, 81 кг

  • Gold Medal Люй Сяоцзюнь (Китай)
  • Silver Medal Закариас Бонна Мишель (Доминиканская Республика)
  • Bronze Medal Антонино Пиццолато (Италия)

Мужчины, 96 кг

ФЕХТОВАНИЕ

Женщины, сабля, команды

  • Gold Medal РОК
  • Silver Medal Франция
  • Bronze Medal Корея

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
21
12
12
45
2
flag Япония ЯпонияJP
17
5
8
30
3
flag США СШАUS
16
17
12
45
4
flag ОКР ОКРROC
11
15
11
37
5
flag Австралия АвстралияAU
10
3
14
27
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
8
9
11
28
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франция ФранцияFR
4
9
6
19
9
flag Нидерланды НидерландыNL
4
7
5
16
10
flag Новая Зеландия Новая ЗеландияNZ
4
3
3
10
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1
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