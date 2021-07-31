Все медалисты Олимпиады в Токио 31 июля

Список всех медалистов дня на Олимпиаде в Токио за 31 июля. Украина сегодня пополнила свою копилку бронзовой наградой, которую нам принесла теннисистка Элина Свитолина.
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БАДМИНТОН
Мужчины, парный разряд
ДЗЮДО
Микст, командный турнир
- Франция
- Япония
- Израиль
- Германия
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины, метание диска
Смешанная эстафета 4х400 м
Женщины, 100 м
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Женщины, виндсерфинг (RS:X)
- Шарлин Пикон (Франция)
- Эмма Уилсон (Великобритания)
- Лу Юньсю (Китай)
Мужчины, виндсерфинг (RS:X)
- Киран Бадлое (Нидерланды)
- Тома Гойяр (Франция)
- Кун Би (Китай)
ПЛАВАНИЕ
Мужчины, баттерфляй, 100 м
- Калеб Дрессел (США) – 49.45 мировой рекорд
- Криштоф Милак (Венгрия) +0.23
- Ноэ Понти (Швейцария) +1.29
Женщины, спина, 200 м
- Кейли Маккиоун (Австралия) – 2:04.68
- Кайли Масс (Канада) +0.74
- Эмили Сибом (Австралия) +1.49
Женщины, вольный стиль, 800 м
- Кэти Ледеки (США) – 8:12.57
- Ариарне Титмус (Австралия) +1.26 рекорд Океании
- Симона Квадарелла (Италия) +5.78
Микст, комплексное плавание, эстафета 4х100 м
- Великобритания – 3:37.58 мировой рекорд
- Китай +1.28
- Австралия +1.37
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
Мужчины, индивидуальное первенство
- Иван Литвинович (Беларусь) – 61,715
- Дун Дун (Китай) – 61,235
- Дилан Шмидт (Новая Зеландия) – 60,675
РЕГБИ
Женщины
- Новая Зеландия
- Франция
- Фиджи
СТРЕЛЬБА
Микст, траншейный стенд, команды, финал
- Испания
- Сан-Марино
- США
Женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений
- Нина Кристен (Швейцария)
- Юлия Зыкова (РОК)
- Юлия Каримова (РОК)
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Мужчины, личное первенство
- Мете Газоз (Турция)
- Мауро Несполи (Италия)
- Такахару Фурукава (Япония)
ТЕННИС
Женщины, одиночный разряд
ТРИАТЛОН
Смешанная эстафета
- Великобритания
- США
- Франция
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины, 81 кг
- Люй Сяоцзюнь (Китай)
- Закариас Бонна Мишель (Доминиканская Республика)
- Антонино Пиццолато (Италия)
Мужчины, 96 кг
ФЕХТОВАНИЕ
Женщины, сабля, команды
- РОК
- Франция
- Корея