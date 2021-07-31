Всі медалісти Олімпіади в Токіо 31 липня

Список всіх медалістів дня на Олімпіаді в Токіо за 31 липня. Україна сьогодні поповнила свою скарбничку бронзовою нагородою, яку нам принесла тенісистка Еліна Світоліна.
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БАДМІНТОН
Чоловіки, парний розряд
ДЗЮДО
Мікст, командний турнір
- Франція
- Японія
- Ізраїль
- Німеччина
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Чоловіки, метання диска
Змішана естафета 4х400 м
Жінки, 100 м
ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ
Жінки, віндсерфінг (RS:X)
- Шарлін Пікон (Франція)
- Емма Вілсон (Велика Британія)
- Лу Юньсю (Китай)
Чоловіки, віндсерфінг (RS:X)
- Кіран Бадлое (Нідерланди)
- Тома Гойяр (Франція)
- Кун Бі (Китай)
ПЛАВАННЯ
Чоловіки, батерфляй, 100 м
- Калеб Дрессел (США) – 49.45 світовий рекорд
- Криштоф Мілак (Угорщина) +0.23
- Ное Понті (Швейцарія) +1.29
Жінки, спина, 200 м
- Кейлі Маккіоун (Австралія) – 2:04.68
- Кайлі Мас (Канада) +0.74
- Емілі Сібом (Австралія) +1.49
Жінки, вільний стиль, 800 м
- Кейті Ледекі (США) – 8: 12.57
- Аріарне Тітмус (Австралія) +1.26 рекорд Океанії
- Симона Квадарелла (Італія) +5.78
Мікст, комплексне плавання, естафета 4х100 м
- Велика Британія – 3: 37.58 світовий рекорд
- Китай +1.28
- Австралія +1.37
СТРИБКИ НА БАТУТІ
Чоловіки, індивідуальна першість
- Іван Литвинович (Білорусь) – 61,715
- Дун Дун (Китай) – 61,235
- Ділан Шмідт (Нова Зеландія) – 60,675
РЕГБІ
Жінки
- Нова Зеландія
- Франція
- Фіджі
СТРІЛЬБА
Мікст, траншейний стенд, команди, фінал
- Іспанія
- Сан-Марино
- США
Жінки, гвинтівка малокаліберна, 50 м, з 3-х положень
- Ніна Крістен (Швейцарія)
- Юлія Зикова (РОК)
- Юлія Карімова (РОК)
СТРІЛЬБА З ЛУКА
Чоловіки, особиста першість
- Мете Газоз (Туреччина)
- Мауро Несполі (Італія)
- Такахару Фурукава (Японія)
ТЕНІС
Жінки, одиночний розряд
триатлону
змішана естафета
- Велика Британія
- США
- Франція
ВАЖКА АТЛЕТИКА
Чоловіки, 81 кг
- Люй Сяоцзюнь (Китай)
- Закаріас Бонна Мішель (Домініканська Республіка)
- Антоніно Піццолато (Італія)
Чоловіки, 96 кг
ФЕХТУВАННЯ
Жінки, шабля, команди
- РОК
- Франція
- Корея