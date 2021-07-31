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Олімпіада 2020 в Токіо

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Всі медалісти Олімпіади в Токіо 31 липня

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
31 липня, 14:56
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У суботу, 31 липня, на Олімпійських іграх в Токіо будуть розіграні 21 комплект нагород в 13 видах спорту. Всі медалісти дня на Олімпіаді-2020
Всі медалісти Олімпіади 31 липня
Всі медалісти Олімпіади 31 липня / Фото: Reuters

Список всіх медалістів дня на Олімпіаді в Токіо за 31 липня. Україна сьогодні поповнила свою скарбничку бронзовою нагородою, яку нам принесла тенісистка Еліна Світоліна.

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БАДМІНТОН

Чоловіки, парний розряд

ДЗЮДО

Мікст, командний турнір

  • Gold Medal Франція
  • Silver Medal Японія
  • Bronze Medal Ізраїль
  • Bronze Medal Німеччина

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Чоловіки, метання диска

Змішана естафета 4х400 м

Жінки, 100 м

ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ

Жінки, віндсерфінг (RS:X)

  • Gold Medal Шарлін Пікон (Франція)
  • Silver Medal Емма Вілсон (Велика Британія)
  • Bronze Medal Лу Юньсю (Китай)

Чоловіки, віндсерфінг (RS:X)

  • Gold Medal Кіран Бадлое (Нідерланди)
  • Silver Medal Тома Гойяр (Франція)
  • Bronze Medal Кун Бі (Китай)

ПЛАВАННЯ

Чоловіки, батерфляй, 100 м

  • Gold Medal Калеб Дрессел (США) – 49.45 світовий рекорд
  • Silver Medal Криштоф Мілак (Угорщина) +0.23
  • Bronze Medal Ное Понті (Швейцарія) +1.29

Жінки, спина, 200 м

  • Gold Medal Кейлі Маккіоун (Австралія) – 2:04.68
  • Silver Medal Кайлі Мас (Канада) +0.74
  • Bronze Medal Емілі Сібом (Австралія) +1.49

Жінки, вільний стиль, 800 м

В тренді
  • Gold Medal Кейті Ледекі (США) – 8: 12.57
  • Silver Medal Аріарне Тітмус (Австралія) +1.26 рекорд Океанії
  • Bronze Medal Симона Квадарелла (Італія) +5.78

Мікст, комплексне плавання, естафета 4х100 м

  • Gold Medal Велика Британія – 3: 37.58 світовий рекорд
  • Silver Medal Китай +1.28
  • Bronze Medal Австралія +1.37

СТРИБКИ НА БАТУТІ

Чоловіки, індивідуальна першість

  • Gold Medal Іван Литвинович (Білорусь) – 61,715
  • Silver Medal Дун Дун (Китай) – 61,235
  • Bronze Medal Ділан Шмідт (Нова Зеландія) – 60,675

РЕГБІ

Жінки

  • Gold Medal Нова Зеландія
  • Silver Medal Франція
  • Bronze Medal Фіджі

СТРІЛЬБА

Мікст, траншейний стенд, команди, фінал

  • Gold Medal Іспанія
  • Silver Medal Сан-Марино
  • Bronze Medal США

Жінки, гвинтівка малокаліберна, 50 м, з 3-х положень

  • Gold Medal Ніна Крістен (Швейцарія)
  • Silver Medal Юлія Зикова (РОК)
  • Bronze Medal Юлія Карімова (РОК)

СТРІЛЬБА З ЛУКА

Чоловіки, особиста першість

  • Gold Medal Мете Газоз (Туреччина)
  • Silver Medal Мауро Несполі (Італія)
  • Bronze Medal Такахару Фурукава (Японія)

ТЕНІС

Жінки, одиночний розряд

триатлону

змішана естафета

  • Gold Medal Велика Британія
  • Silver Medal США
  • Bronze Medal Франція

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Чоловіки, 81 кг

  • Gold Medal Люй Сяоцзюнь (Китай)
  • Silver Medal Закаріас Бонна Мішель (Домініканська Республіка)
  • Bronze Medal Антоніно Піццолато (Італія)

Чоловіки, 96 кг

ФЕХТУВАННЯ

Жінки, шабля, команди

  • Gold Medal РОК
  • Silver Medal Франція
  • Bronze Medal Корея

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
21
12
12
45
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
8
30
3
flag США СШАUS
16
17
12
45
4
flag ОКР ОКРROC
11
15
11
37
5
flag Австралія АвстраліяAU
10
3
14
27
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
8
9
11
28
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франція ФранціяFR
4
9
6
19
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
5
16
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
4
3
3
10
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Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
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Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
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