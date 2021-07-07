Впервые в истории на открытии Олимпиады флаг понесет коренной австралиец

Чемпион НБА Патрик Миллс и двукратная олимпийская чемпионка в плавании Кейт Кэмпбелл понесут австралийский флаг на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио

Патрик и Кейт понесут флаг Австралии / Фото: Instagram

Баскетболист клуба НБА Сан-Антонио и сборной Австралии Патрик Миллс понесет флаг страны на открытии Олимпийских игр в Токио.

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Миллс станет первым коренным австралийцем, которому доверена честь выступить в качестве знаменосца на Олимпиаде. Вместе с Миллсом флаг Австралии понесет пловчиха Кейт Кэмпбелл.

32-летний Миллс на Олимпийских играх 2012 года стал самым результативным игроком турнира с показателем 21,2 очка за игру. В составе сборной Австралии он четырежды выигрывал чемпионат Океании. А с Сан-Антонио становился победителем НБА в 2014 году.

Кейт Кэмпбелл – 29 лет. Она родилась в Малави, где и начала заниматься плаванием. А в Австралию переехала с родителями в 2001 году. Кейт на трех Олимпийских играх выиграла пять медалей – два "золота", "серебро" и две "бронзы".

Ранее стало известно, что главное шоу года пройдет без зрителей: кого пустят на церемонию открытия ОИ-2020. Во время открытия Олимпиады правительство Японии собирается пустить на трибуны 23 июля только VIP-персон, среди которых представители МОК, дипломаты и спонсоры.