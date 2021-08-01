Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Вот это карма! Бывший россиянин отобрал "золото" Олимпиады у нынешнего

Елена Павлова Елена Павлова
1 августа, 13:51
Копировать ссылку
Немецкий теннисист с российскими корнями Александр Зверев стал олимпийским чемпионом Токио-2020, переиграв в финале представителя ОКР Карена Хачанова
Александр Зверев стал олимпийским чемпионом
Александр Зверев стал олимпийским чемпионом / Фото: Reuters

Матч за "золото" японских Игр дался пятой ракетке мира Звереву достаточно легко. Для победы над Хачановым ему хватило двух сетов – 6:3, 6:1. Ранее Свитолина провела просто сумасшедший поединок за "бронзу" в Токио.

Читайте также: Самое медальное фото Украины! Как Свитолина болела за Романчука на Олимпиаде в Токио

Финальный поединок длился 1 час и 19 минут. Зверев 6 раз подал навылет, не допускал двойных ошибок и реализовал 4/8 брейк-поинта.

Александр, у которого российские корни, стал первым теннисистом Германии, который завоевал "золото" на Олимпиаде в мужском одиночном разряде. А вообще немецкий теннисист дошел до финала Игр впервые с 2000-го. 21 год назад на Олимпиаде в Сиднее Томми Хаас стал обладателем "серебра".

В тренде


Фото Reuters

Также в активе Германии на Олимпийских играх есть золотые медали Штеффи Граф (1988) в женском одиночном разряде и Бориса Беккера и Михаэля Штиха в паре в 1992 году. Зверев стал четвертым немецким обладателям "золота" после возвращения тенниса в программу Игр в 1988-м.



Фото Reuters

Ранее злой Джокович едва не порвал сетку на Олимпиаде и сенсационно проиграл "бронзу". Первая ракетка мира остался без медалей Токио.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
23
14
13
50
2
flag США СШАUS
20
21
15
56
3
flag Япония ЯпонияJP
17
5
9
31
4
flag Австралия АвстралияAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
11
16
13
40
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
10
10
12
32
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
8
17
8
flag Франция ФранцияFR
4
10
6
20
9
flag Нидерланды НидерландыNL
4
7
6
17
10
flag Германия ГерманияDE
4
4
11
19
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять