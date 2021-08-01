Вот это карма! Бывший россиянин отобрал "золото" Олимпиады у нынешнего

Немецкий теннисист с российскими корнями Александр Зверев стал олимпийским чемпионом Токио-2020, переиграв в финале представителя ОКР Карена Хачанова

Александр Зверев стал олимпийским чемпионом / Фото: Reuters

Матч за "золото" японских Игр дался пятой ракетке мира Звереву достаточно легко. Для победы над Хачановым ему хватило двух сетов – 6:3, 6:1. Ранее Свитолина провела просто сумасшедший поединок за "бронзу" в Токио.

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Финальный поединок длился 1 час и 19 минут. Зверев 6 раз подал навылет, не допускал двойных ошибок и реализовал 4/8 брейк-поинта.

Александр, у которого российские корни, стал первым теннисистом Германии, который завоевал "золото" на Олимпиаде в мужском одиночном разряде. А вообще немецкий теннисист дошел до финала Игр впервые с 2000-го. 21 год назад на Олимпиаде в Сиднее Томми Хаас стал обладателем "серебра".



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Также в активе Германии на Олимпийских играх есть золотые медали Штеффи Граф (1988) в женском одиночном разряде и Бориса Беккера и Михаэля Штиха в паре в 1992 году. Зверев стал четвертым немецким обладателям "золота" после возвращения тенниса в программу Игр в 1988-м.







Фото Reuters

Ранее злой Джокович едва не порвал сетку на Олимпиаде и сенсационно проиграл "бронзу". Первая ракетка мира остался без медалей Токио.