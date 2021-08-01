Ось це карма! Колишній росіянин відібрав "золото" Олімпіади у нинішнього

Німецький тенісист з російським корінням Олександр Звєрєв став олімпійським чемпіоном Токіо-2020, перегравши у фіналі представника ОКР Карена Хачанова

Олександр Звєрєв став олімпійським чемпіоном / Фото: Reuters

Матч за "золото" японських Ігор дався п'ятій ракетці світу Звєрєву досить легко. Для перемоги над Хачановим йому вистачило двох сетів – 6:3, 6:1. Раніше Світоліна провела просто божевільний поєдинок за "бронзу" в Токіо.

Читайте також: Найбільш медальне фото України! Як Світоліна вболівала за Романчука на Олімпіаді в Токіо

Фінальний поєдинок тривав 1 годину і 19 хвилин. Звєрєв 6 разів подав навиліт, не допускав подвійних помилок і реалізував 4/8 брейк-поінтів.

Олександр, у якого російське коріння, став першим тенісистом Німеччини, який завоював "золото" на Олімпіаді у чоловічому одиночному розряді. А взагалі німецький тенісист дійшов до фіналу Ігор вперше з 2000-го. 21 рік тому на Олімпіаді в Сіднеї Томмі Хаас став володарем "срібла".

В тренді Медальний залік Олімпійських ігор у Токіо



фото Reuters

Також в активі Німеччини на Олімпійських іграх є золоті медалі Штеффі Граф (1988) у жіночому одиночному розряді і Бориса Беккера і Міхаеля Штіха у парі в 1992 році. Звєрєв став четвертим німецьким власникам "золота" після повернення тенісу в програму Ігор у 1988-му.







Фото Reuters

Раніше злий Джокович ледь не порвав сітку на Олімпіаді і сенсаційно програв "бронзу". Перша ракетка світу залишився без медалей Токіо.