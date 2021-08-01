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Олімпіада 2020 в Токіо

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Ось це карма! Колишній росіянин відібрав "золото" Олімпіади у нинішнього

Олена Павлова Олена Павлова
1 серпня, 13:51
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Німецький тенісист з російським корінням Олександр Звєрєв став олімпійським чемпіоном Токіо-2020, перегравши у фіналі представника ОКР Карена Хачанова
Олександр Звєрєв став олімпійським чемпіоном
Олександр Звєрєв став олімпійським чемпіоном / Фото: Reuters

Матч за "золото" японських Ігор дався п'ятій ракетці світу Звєрєву досить легко. Для перемоги над Хачановим йому вистачило двох сетів – 6:3, 6:1. Раніше Світоліна провела просто божевільний поєдинок за "бронзу" в Токіо.

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Фінальний поєдинок тривав 1 годину і 19 хвилин. Звєрєв 6 разів подав навиліт, не допускав подвійних помилок і реалізував 4/8 брейк-поінтів.

Олександр, у якого російське коріння, став першим тенісистом Німеччини, який завоював "золото" на Олімпіаді у чоловічому одиночному розряді. А взагалі німецький тенісист дійшов до фіналу Ігор вперше з 2000-го. 21 рік тому на Олімпіаді в Сіднеї Томмі Хаас став володарем "срібла".

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фото Reuters

Також в активі Німеччини на Олімпійських іграх є золоті медалі Штеффі Граф (1988) у жіночому одиночному розряді і Бориса Беккера і Міхаеля Штіха у парі в 1992 році. Звєрєв став четвертим німецьким власникам "золота" після повернення тенісу в програму Ігор у 1988-му.



Фото Reuters

Раніше злий Джокович ледь не порвав сітку на Олімпіаді і сенсаційно програв "бронзу". Перша ракетка світу залишився без медалей Токіо.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
23
14
13
50
2
flag США СШАUS
20
21
15
56
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
9
31
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
11
16
13
40
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
10
10
12
32
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
8
17
8
flag Франція ФранціяFR
4
10
6
20
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
6
17
10
flag Німеччина НімеччинаDE
4
4
11
19
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