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Украинский боксер не поедет на Олимпиаду-2020 из-за допинга

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
9 июля, 17:41
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Бронзовый призер чемпионата Европы Евгений Барабанов сдал положительный тест на допинг и отстранен от соревнований на два года
Барабанов пропустит Игры
Барабанов пропустит Игры / Фото: Федерация бокса Украины

Сборная Украины не сможет использовать полную квоту лицензий на олимпийском турнире по боксу. Через положительный допинг-тест в Токио не поехал Евгений Барабанов. НОК уже опубликовал заявку Украины на Олимпийские игры.

Барабанов получил олимпийскую лицензию, однако в финальной заявке НОК Украины на Олимпиаду его имени не оказалось. "Суспільне Спорт" связалось с Федерацией бокса Украины, которая сообщила, что спортсмен нарушил антидопинговые правила.

Положительный допинг-тест Барабанов сдал еще в январе 2021 года. Его отстранили от соревнований на два года.

Баранову – 27 лет. На его счету бронзовые медали чемпионата Европы (2017) и Европейских игр (2019). Соответственно, Украину в олимпийском боксерском турнире будут представлять пять боксеров: Анна Лысенко (до 69 кг), Николай Буценко (до 57 кг), Ярослав Харциз (до 63 кг), Александр Хижняк (до 75 кг) и Цотне Рогава (91+ кг).

Отметим, что на Олимпиаде в Токио аналитики предрекают Украине 15-е место в общем зачете, ожидая, что наши спортсмены добудут шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых.

Ранее мы писали, что главное шоу года пройдет без зрителей. На церемонию открытия Игр 23 июля собираются пустить на трибуны только VIP-персон, среди которых представители МОК, дипломаты и спонсоры.

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О
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5
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