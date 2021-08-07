Украинка сотворила сенсацию на велотреке Токио, выбив фаворита! И поедет за медалью

Украинcкая велогонщица Елена Старикова сенсационно вышла в полуфинал Олимпиады в индивидуальном спринте на треке, выбив из борьбы фаворитку соревнований

Елена Старикова сотворила сенсацию на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Путь Елены в полуфинал японских Игр-2020 получился очень драматичным. Сначала Старикова неожиданно проиграла в 1/8 финала, где встречалась с нидерландкой Шанне Браспеннинкс. Но победила в утешительном заезде вырвала путевку в четвертьфинал.

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Начиная с четвертьфинала, победа в дуэли в спринте определялась по сумме двух заездов. И тут настал звездный час украинки. Выиграв первый и третий заезды, Старикова выбила из борьбы первый номер рейтинга и призера Токио-2020 в командном спринте немку Леа Фридрих.

При этом в третьем заезде Елена выиграла у Фридрих какие-то сантиметры и сотые доли секунды – 0,019 с.

Полуфиналы и финал в женском спринте пройдет в последний день Олимпиады-2020 – 8 августа.

В тренде Медальный зачет Олимпийских игр в Токио

Ранее на Играх в Токио от медали в кейрине Старикову отделили доли секунды – украинка финишировала четвертой.

Любовь Басова и Елена Старикова в Токио-2020 / Фото: Reuters

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.