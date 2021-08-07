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Олімпіада 2020 в Токіо

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Українка створила сенсацію на велотреку Токіо, вибивши фаворита! І поїде за медаллю

Олена Павлова Олена Павлова
7 серпня, 14:26
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Українсько велогонщиця Олена Старикова сенсаційно вийшла в півфінал Олімпіади в індивідуальному спринті на треку, вибивши з боротьби фаворитку змагань
Олена Старикова створила сенсацію на Олімпіаді-2020
Олена Старикова створила сенсацію на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Шлях Олени в півфінал японських Ігор-2020 вийшов дуже драматичним. спочатку Старикова несподівано програла в 1/8 фіналу , Де зустрічалася з Нідерландка Шанне Браспеннінкс. Але перемогла у втішному заїзді вирвала путівку до чвертьфіналу.

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Починаючи з чвертьфіналу, перемога в дуелі в спринті визначалася за сумою двох заїздів. І тут настав зоряний час українки. Вигравши перший і третій заїзди, Старикова вибила з боротьби перший номер рейтингу і призера Токіо-2020 на командному спринті німкеню Леа Фрідріх.

При цьому в третьому заїзді Олена виграла у Фрідріх якісь сантиметри і соті частки секунди – 0,019 с.

Півфінали і фінал в жіночому спринті пройде в останній день Олімпіади-2020 – 8 серпня.

В тренді

Раніше на Іграх в Токіо від медалі в кейріне Старикову відокремили частки секунди – українка фінішувала четвертою.

Любов Басова і Олена Старикова в Токіо-2020
Любов Басова і Олена Старикова в Токіо-2020 / Фото: Reuters

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020 . Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повне розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
38
29
18
85
2
flag США СШАUS
34
36
32
102
3
flag Японія ЯпоніяJP
25
12
16
53
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
20
21
21
62
5
flag ОКР ОКРROC
17
25
23
65
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
6
21
44
7
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
8
flag Італія ІталіяIT
10
10
18
38
9
flag Нідерланди НідерландиNL
9
10
12
31
10
flag Франція ФранціяFR
7
12
11
30
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хвилин
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