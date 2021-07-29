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Украинец, отстраненный от Олимпиады из-за допинга, летит в Токио: Мой старт – 5 августа

Елена Павлова Елена Павлова
29 июля, 13:57
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Украинский легкоатлет Назар Коваленко отреагировал на решение независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике о его отстранении от Олимпиады-2020
Назар Коваленко едет в Токио, несмотря на запрет
Назар Коваленко едет в Токио, несмотря на запрет / Фото: Facebook

На Игры-2020 в Японию пытаются не пустить метателя молота Михаил Гаврилюк, ходок Назар Коваленко и Наталья Пироженко-Черномаз из эстафете 4х400 м. Они не успели пройти три обязательные допинг-теста во внесоревновательный период с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев.

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"Друзья, товарищи, болельщики и все, кто меня поддерживает. Официально: я еду на Олимпийские игры в Токио. Вылет в 14:30 2 августа из аэропорта Борисполь. Кто хочет меня провести, жду вас. Другую информацию буду комментировать после своего финиша 5 августа. Спасибо за поддержку и понимание", – написал Коваленко у Facebook

А в комментарии к ссылке на решение AIU Коваленко добавил: "Решаем. Я еду, старт у меня 5 августа".

Ранее президент Федерации легкой атлетики Украины Равиль Сафиуллин рассказал про ситуацию с тремя легкоатлетами, которых отстранили от Олимпиады уже в Токио.

"Они в последнюю минуту отобрались на Олимпиаду и не успевали сделать эти 3 теста. Они в последние дни выполнили норматив, благодаря чему попали в состав олимпийской команды. До этого они не попадали. И вот им нужно было сдать эти 3 теста с интервалом в 21 день, но не было столько времени", – сказал Сафиуллин Tribuna.com

Ранее от участия в Олимпиаде из-за скандалов с допингом уже отстранили группу украинских спортсменов – среди них триатлонистка Юлия Елистратова, гимнаст Олег Верняев, тяжелоатлет Дмитрия Чумак, боксер Евгений Барабанов и призер чемпионата мира в спортивной ходьбе Игорь Главан.

Ходок Игорь Главан – вне игры
Ходок Игорь Главан – вне игры / Фото: Getty Images

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