Скандальный допинг украинки – из-за прививки от коронавируса? Муж-россиянин ошарашил

Россиянин Владимир Турбаевский, муж украинской триатлонистки Юлии Елистратовой, которую сняли с Олимпиады в Токио из-за допинга, сделал громкое заявление

Юлия Елистратова и Владимир Турбаевский / Фото: Instagram

По словам чемпиона мира по триатлону из России Владимира Турбаевского, причиной положительной допинг-пробы у его жены, украинской триатлонистки Юлии Елистратовой, могла стать вакцина от COVID.

Напомним, в организме Елистратовой обнаружили запрещенный эритропоэтин.

"ЭПО – это всегда инъекция. Но за четыре дня до той пробы Юле сделали прививку от коронавируса. Я не знаю, может, она дала ложноположительный результат? И что с еще одной пробой, которую брали спустя два дня после первой? Если нашли ЭПО тогда, по идее должны были найти и второй раз, он же не мог никуда деться. В общем, пока вопросов очень много. И ответов на них у нас пока нет", – приводит слова Турбаевского Спорт-Экспресс

"Для нас это шок. Мы сами не можем понять, как так получилось. Юля столько лет уже в пуле, постоянно сдает пробы, в том числе и на паспорт крови. И вдруг такое известие. Юля сейчас в Токио, готовилась к старту на Олимпиаде 28 июля, а 26-го вечером ей пришло письмо о положительной пробе", – добавил муж украинки

"Юля в тот период делала пять стартов подряд, пробу взяли на четвертом. Даже если бы мы сошли с ума и вдруг захотели использовать ЭПО, это некогда было бы сделать – сплошные соревнования. Ты либо сдаешь соревновательный контроль, либо к тебе приезжают домой", – недоумевает Турбаевский

Юлия Елистратова не выступит в Токио / Фото: Instagram

Игры в Токио стали бы Юлии Елистратовой уже четвертыми в карьере. Лучшим результатом на Олимпиадах у нее было 24-е место в 2008 году.

Напомним, что ранее из-за допинга сборная Украины потеряла гимнаста Олега Верняева, тяжелоатлета Дмитрия Чумака и боксера Евгения Барабанова.