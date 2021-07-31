Украина висела на волоске от вылета: бегуны сошли с дорожки Олимпиады с чистой совестью

Наша команда не смогла пробиться в финал смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2020, но Екатерине Климюк не стыдно за выступление свое и партнеров

Украинская смешанная эстафета 4х400 метров на Олимпиаде / Фото: Instagram

Украинская легкоатлетка Екатерина Климюк оценила выступление в смешанной эстафете 4х400 на Олимпиаде в Токио, где наша команда заняла шестое место в своем забеге и не пробилась в финал.

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"11 место на Олимпиаде. Кто-то скажет – это круто, а кто-то – это слабо. И оба мнения будут правильные. Я получила много позитива от всего, что пережила за этот забег. Чтобы иметь право здесь бежать – нужно было еще отобраться. И мы получили эту лицензию", – написала Климюк в Instagram

"Мы "зашли" в список команд, которые будут здесь бежать16-ми, висели на волоске от вылета из рейтинга. И вот с 16 места мы стали 11-ми. Каждый из нас пробежал свой этап, как личный рекорд. Мы с чистой совестью сошли с дорожки. Поэтому спасибо всем за поддержку"

Отметим, что когда Екатерина писала этот пост, то еще не знала, что дисквалификацию США и Доминиканской республики отменили, и Украинцы заняли итоговое 13-е место в квалификации.

Ранее мы сообщали, что самая опытная украинка на Олимпиаде стала последней, еще две – пробились в полуфинал.