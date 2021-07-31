Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Україна висіла на волосині від вильоту: бігуни зійшли з доріжки Олімпіади з чистою совістю

Олена Павлова Олена Павлова
31 липня, 13:32
Копіювати лінк
Наша команда не змогла пробитися у фінал змішаної естафети на Олімпійських іграх-2020 року, але Катерині Климюк не соромно за виступ своє і партнерів
Українська змішана естафета 4х400 метрів на Олімпіаді
Українська змішана естафета 4х400 метрів на Олімпіаді / Фото: Instagram

Українська легкоатлетка Катерина Климюк оцінила виступ у змішаній естафеті 4х400 на Олімпіаді в Токіо, де наша команда посіла шосте місце у своєму забігу і не пробилася до фіналу.

Читайте також: Саладуха йде після 29 неймовірних років в спорті! Депутат ВР пояснила своє рішення

"11 місце на Олімпіаді. Хтось скаже – це круто, а хтось – це слабо. І обидва думки будуть правильні. Я отримала багато позитиву від усього, що пережила за цей забіг. Щоб мати право тут бігти – потрібно було ще відібратися. І ми отримали цю ліцензію", – написала Климюк в Instagram

"Ми "зайшли" до списку команд, які будуть тут бігти, 16-ми, висіли на волоску від вильоту з рейтингу. І ось з 16 місця ми стали 11-ми. Кожен з нас пробіг свій етап, як особистий рекорд. Ми з чистою совістю зійшли з доріжки. Тому спасибі всім за підтримку"

Відмітимо, що коли Катерина писала цей пост, то ще не знала, що дискваліфікацію США і Домініканської республіки скасували, і Українці посіли підсумкове 13-е місце в кваліфікації.

Раніше ми повідомляли, що найдосвідченіша українка на Олімпіаді стала останньою, ще дві – пробилися до півфіналу.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
21
12
12
45
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
8
30
3
flag США СШАUS
16
17
12
45
4
flag ОКР ОКРROC
10
15
11
36
5
flag Австралія АвстраліяAU
10
3
14
27
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
8
9
11
28
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франція ФранціяFR
4
8
6
18
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
5
16
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
4
3
3
10
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти