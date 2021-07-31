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Саладуха уходит после 29 невероятных лет в спорте! Депутат ВР объяснила свое решение

Елена Павлова Елена Павлова
31 июля, 11:46
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Ольга Саладуха, которая является депутатом украинской ВР, неудачно выступила в квалификации в тройном прыжке. Игры в Токио для нее закончились, а вместе с ними и карьера
Ольга Саладуха завершила карьеру
Ольга Саладуха завершила карьеру / Фото: Reuters

Легкоатлетка Саладуха, объявившая об окончании карьеры, объяснила свое решение. Ольга отметила 29 невероятных лет в спорте, за которые участвовала в 4-х Олимпиадах с бронзой в Лондоне-2012, собрала полный комплект наград на чемпионатах мира четырежды побеждала на Евро.

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"Пришло время перевернуть эту страницу жизни и преодолевать новые вершины. Да, хотелось завершить карьеру на другой ноте. Но, увы. Необходимо немного времени для анализа, что случилось и почему не удалось. Тогда смогу ответить на все вопросы себе и всем, кто ждет такого разговора", – написала Ольга в Facebook

"Спасибо учителю физкультуры Леониду Матвеевичу Скидину, что привел в легкую атлетику, родителям, которые помогали и всегда были опорой, любимому мужчине Денису и дочери Диане за любовь и понимание"

Ольга Саладуха
Ольга Саладуха / Фото: Reuters

"Теперь, имея опыт и видение, буду в дальнейшем делать все от меня зависящее, чтобы развивать украинский спорт. За каждым результатом спортсмена, кроме собственных усилий, стоят десятки специалистов, функционеров, целый комплекс работ и других незаметных болельщикам аспектов"

Ольга Саладуха
Ольга Саладуха / Фото: Instagram

"Результаты наших спортсменов на главных форумах – это зеркало состояния дел в украинском спорте. Поэтому впереди еще много тяжелой работы, чтобы мы восстановили и приумножили спортивную славу Украины, как спортивной державы"

Ольга Саладуха – вне финала Олимпиады
Ольга Саладуха – вне финала Олимпиады / Фото: Reuters

Напомним, что 38-летняя Саладуха не смогла пробиться финал Олимпиады в Токио в тройном прыжке. В квалификации она заняла 20-е место, а в финал проходили 12 лучших. Норматив для попадания в финал составлял 14,40 м, тогда как Ольга показала 13,91.

Добавим, что еще один представитель депутатского корпуса Украины, борец греко-римского стиля Жан Беленюк, поспорит за медали Игр в Токио 3-4 августа. Аналитики прочат Беленюку "золото".

Жан Беленюк

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12
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17
4
8
29
3
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16
17
12
45
4
flag ОКР ОКРROC
10
15
11
36
5
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10
3
13
26
6
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8
9
10
27
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
6
15
8
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