Украина представила форму на Олимпиаду-2020: цвета символизируют надежду и веру

Украинские спортсмены показали, в какой форме будут подниматься на пьедестал почета на Олимпиаде-2020. К синему и желтому добавили нежную палитру, символизирующую надежду и веру

Украина показала форму на Олимпиаду-2020

Украина представила парадную форму на Олимпиаду-2020 в Токио. В этой одежде наша команда будет выходить на церемонии открытия и закрытия, а также посещать официальные мероприятия.

Читайте также: Украина объявила состав на Олимпиаду-2020: нашу страну представят 158 спортсменов

К созданию формы олимпийской сборной присоединились и сами спортсмены. Цветовая гамма умело объединяет традиционные синий и желтый с нежной палитрой, что символизирует надежду и веру.

Олимпийская форма, которая выдается спортсменам и тренерам, является спортивной, а не соревновательной. В ней они будут выходить на парад открытия и закрытия Игр, ходить в олимпийской деревне, следовать на тренировки и соревнования, а также подниматься на пьедестал почета.

Ранее мы писали, что украинский боксер не поедет на Олимпиаду-2020 из-за допинга. Бронзовый призер чемпионата Европы Евгений Барабанов сдал положительный тест на допинг и отстранен от соревнований на два года.