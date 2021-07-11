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СЕГОДНЯ Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Украина представила форму на Олимпиаду-2020: цвета символизируют надежду и веру

Александр Трикиша Александр Трикиша
11 июля, 19:03
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Украинские спортсмены показали, в какой форме будут подниматься на пьедестал почета на Олимпиаде-2020. К синему и желтому добавили нежную палитру, символизирующую надежду и веру
Украина показала форму на Олимпиаду-2020
Украина показала форму на Олимпиаду-2020

Украина представила парадную форму на Олимпиаду-2020 в Токио. В этой одежде наша команда будет выходить на церемонии открытия и закрытия, а также посещать официальные мероприятия.

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К созданию формы олимпийской сборной присоединились и сами спортсмены. Цветовая гамма умело объединяет традиционные синий и желтый с нежной палитрой, что символизирует надежду и веру.

Олимпийская форма, которая выдается спортсменам и тренерам, является спортивной, а не соревновательной. В ней они будут выходить на парад открытия и закрытия Игр, ходить в олимпийской деревне, следовать на тренировки и соревнования, а также подниматься на пьедестал почета.

Ранее мы писали, что украинский боксер не поедет на Олимпиаду-2020 из-за допинга. Бронзовый призер чемпионата Европы Евгений Барабанов сдал положительный тест на допинг и отстранен от соревнований на два года.

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И
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3
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Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 11 июля
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