Удивлялись штанам? Теперь гимнасткам разрешили выступать в хиджабах!

Во время Олимпийских игр в Токио одной из самых обсуждаемых тем были костюмы немецких гимнасток. Они отказались показывать свои ноги в знак протеста против сексуализации женщин в спорте

Немецкие гимнастки на Олимпиаде в Токио / Фото: Reuters

Смена традиционных купальников на комбинезоны со штанами объяснялась не только борьбой против сексуализации – трусы могут съехать.

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Но теперь гимнасткам можно будет выступать даже в хиджабах! Такое решение принял Исполнительный комитет международной федерации спортивной гимнастики.

Спортсменам разрешили носить головные уборы, если они соответствуют условиям безопасности и требованиям к одежде.

Отметим, что в некоторых видах спорта давно разрешены головные уборы:

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Отмечается, что головной убор должен, в первую очередь, плотно облегать голову и оставлять лицо спортсмена полностью открытым, чтобы не создавать угрозы безопасности во время выступления спортсмена. Он также должен быть того же цвета, что и спортивный костюм.

Смотрите, как немецкие гимнастки на Олимпиаде в Токио выступали в комбинезонах вместо купальников.