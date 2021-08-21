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Трусы могут съехать! Немецкие гимнастки по-новому объяснили отказ от купальников на Олимпиаде

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
21 августа, 12:31
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Гимнастки из Германии, которые на Играх-2020 в Токио отказались показывать свои ноги в знак протеста против сексуализации женщин в спорте, сделали еще одно заявление на эту тему
Немецкая гимнастка Паулина Шефер
Немецкая гимнастка Паулина Шефер / Фото: Reuters

Как оказалось, у протеста против сексуализации, который гимнастки из Германии устроили на Олимпиаде в Токио, была и другая причина. В комбинезонах, которые спортсменки предпочли более откровенным нарядам, им попросту удобнее было выступать.

"Гимнастки совершают разные экстремальные движения. Трусы могут съехать и случайно оголить то, что не нужно. Мы не можем следить за купальником во время состязаний. И просто хотим показать другим спортсменкам, что они могут надевать что угодно", – приводит слова немецкой гимнастки Паулины Шефер BBC.

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Немецкие гимнастки на Олимпиаде в Токио
Немецкие гимнастки на Олимпиаде в Токио / Фото: Reuters

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Напомним, что на протяжении многих лет гимнастки выступали в купальниках с оголенными ногами и с вырезом. Однако на Играх в Токио немецкая команда в составе Элизабет Зайц, Ким Буи, Сары Восс и Паулины Шефер вместо купальников вышла в комбинезонах до щиколоток.

"Мы хотим показать, что гимнастика является прекрасной, независимо от того, во что одеты гимнастки", – пояснила тогда Элизабет Зайц инициативу атлеток под девизом "Это мой выбор".

Гимнастка из Германии Элизабет Зайц
Гимнастка из Германии Элизабет Зайц / Фото: Reuters

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Отметим, что женская сборная Германии в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио заняла десятое место. А единственную медаль немцам в гимнастике на Играх-2020 принес мужчина – серебро на брусьях взял Лукас Даузер.

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Добавим, что курьезы с одеждой, на которые намекнула Паулина Шефер, и вправду порой случаются в спорте. Например, на зимней Олимпиаде-2018 во время выступления в фигурном катании французского дуэта Гийом Сизерон – Габриэла Пападакис у партнерши оголилась грудь. Но она смогла завершить программу.

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