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Все усилия немецких гимнасток потрачены зря: сексуальная разминка итальянки вызвала фурор в Сети

Александр Трикиша Александр Трикиша
28 июля, 12:02
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Видео разминки итальянской гимнастки Элизы Менегини стало вирусным в Сети. Итальянская красотка произвела фурор среди фанатов спорта и для этого ей даже не пришлось раздеваться
Разминка Элизы Менегини произвела фурор в Сети
Разминка Элизы Менегини произвела фурор в Сети

Видео было записано в апреле 2021 года, еще до старта Олимпиады в Токио, но сейчас оно снова стало популярным на сайтах, посвященных Играм-2020.

Еще большего резонанса среди фанатов видео вызвало после протеста немецких гимнасток, отказавшихся показывать ноги.

"Мы хотим показать, что гимнастика является прекрасной, независимо от того, во что одеты гимнастки", – заявила одна из спортсменок.

Но все их потуги оказались напрасными, ведь Элизе Менегини не пришлось показывать ноги, чтобы привлечь внимание мужчин.

"Даже если вы носите спортивные костюмы, вы остаетесь сексуальными. Все усилия немецких гимнасток потрачены зря", – написал один из пользователей.

Другие же комментаторы предложили дать девушке золотую медаль только за само видео. Кстати, Менегини не попала в состав сборной Италии на Олимпиаду-2020.

Элизе 23 года. Она участвовал в чемпионате мира и трех чемпионатах Европы.

Дважды выигрывала чемпионат Италии, в юниорском возрасте брала серебряную медаль на чемпионате Европы 2012 года.

Вместе с командой Италии принимала участие в Олимпиаде-2016.

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