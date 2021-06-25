Трансгендер из США не смог пробиться на Олимпиаду-2020

Легкоатлетка Сиси Телфер не смогла выполнить правила международной федерации и пробиться на Олимпийские игры в Токио

Сиси Телфер выиграла студенческий чемпионат США

На днях в команду Новой Зеландии на Олимпийский игры была включена тяжелоатлетка Лорел Хаббард, которая еще лет десять назад выступала на мужских соревнованиях. Компанию в Токио ей едва не составил еще один трансгендер – Сиси Телфер из США.

Телфер не смогла выполнить правила World Athletics, которые требуют от участниц женских забегов на дистанциях от 400 до 1500 метров поддерживать уровень тестостерона в крови ниже показателя 5 нономолей на литр на протяжении минимум одного года перед стартами. Телфер принимала гормональные препараты после смены пола в 2017 году, но в недостаточном количестве. Менеджер атлетки заявил, что Сиси согласна с вердиктом спортивных властей, но не отказывается от своих олимпийских планов в будущем, сообщает СЭ.

Сиси Телфер до 24 лет, была Крэйгом, который выступал в мужских студенческих соревнованиях. После смены пола она стала первым в истории трансгендером, выигравшим главный студенческий чемпионат страны. Это произошло в 2019 году. При этом соперницы Телфер выражали недовольство, поскольку тело Сиси продолжало оставаться мужским, несмотря на появление женских половых органов и гормональную терапию.

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