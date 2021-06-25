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Трансгендер з США не зміг пробитися на Олімпіаду2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
25 червня, 10:05
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Легкоатлетка Сісі Телфер не змогла виконати правила міжнародної федерації і пробитися на Олімпійські ігри в Токіо
Сісі Телфер виграла студентський чемпіонат США
Сісі Телфер виграла студентський чемпіонат США

Днями в команду Нової Зеландії на Олімпійський ігри була включена важкоатлетка Лорел Хаббард, яка ще років десять тому виступала на чоловічих змаганнях. Компанію в Токіо їй ледь не склав ще один трансгендер – Сісі Телфер з США.

Телфер не змогла виконати правила World Athletics, які вимагають від учасниць жіночих забігів на дистанціях від 400 до 1500 метрів підтримувати рівень тестостерону в крові нижче за показник 5 нономолей на літр протягом мінімум одного року перед стартами. Телфер приймала гормональні препарати після зміни статі в 2017 році, але в недостатній кількості. Менеджер атлетки заявив, що Сісі згодна з вердиктом спортивної влади, але не відмовляється від своїх олімпійських планів в майбутньому, повідомляє СЕ.

Сісі Телфер до 24 років, була Крейгом, який виступав в чоловічих студентських змаганнях. Після зміни статі вона стала першим в історії трансгендером, який виграв головний студентський чемпіонат країни. Це сталося в 2019 році. При цьому суперниці Телфер висловлювали невдоволення, оскільки тіло Сісі продовжувало залишатися чоловічим, незважаючи на появу жіночих статевих органів і гормональну терапію.

Раніше ми писали, як одержимий кінцем світу священик позбавив марафонця олімпійського "золота".

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9
2
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3
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0
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#
Команда
І
Г
О
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3
7:1
9
2
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3
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3
1:3
3
4
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3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
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