Спортсмены сами будут брать медали. Появились подробности церемонии награждения на Играх-2020

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал, как будет проходить церемония награждения спортсменов на Олимпиаде в Токио.
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По его словам, члены МОК и почетные гости, которые участвуют в награждении, будут надевать продезинфицированные перчатки. Медали положат на подносы, откуда спортсменам предстоит брать их самостоятельно. Кроме того, все участники церемонии, включая новоиспеченных чемпионов, обязаны носить маски.
Отметим, что на Олимпиаде-2020 Украине предрекают 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут в Токио шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых. Среди главных претендентов на награды – дзюдоистка Дарья Белодед, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк.
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