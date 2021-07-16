Спортсмени самі будуть брати медалі. З'явилися подробиці церемонії нагородження на Іграх-2020

Всі учасники церемонії, включаючи спортсменів, зобов'язані носити маски, а члени МОК і почесні гості, які беруть участь у нагородженні, будуть в рукавичках

Презентація нагород Токіо-2020 / Фото: AFP

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах розповів, як буде проходити церемонія нагородження спортсменів на Олімпіаді в Токіо.

Читайте також: В українських спортсменів виросли преміальні за медалі Олімпіади

За його словами, члени МОК і почесні гості, які беруть участь у нагородженні, будуть надягати продезінфіковані рукавички. Медалі покладуть на підноси, звідки спортсмени мають брати їх самостійно. Крім того, всі учасники церемонії, включаючи новоспечених чемпіонів, зобов'язані носити маски.

Відзначимо, що на Олімпіаді-2020 Україні пророкують 15-е місце в загальному заліку. Аналітики очікують, що наші спортсмени здобудуть в Токіо шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових. Серед головних претендентів на нагороди – дзюдоїстка Дар'я Білодід, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк.

Раніше ми писали, що російські спортсмени отримали інструкції перед поїздкою на Олімпіаду: Крим і Донбас не обговорювати!