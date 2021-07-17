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Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

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Спортсменам будет казаться, что вокруг болельщики: в Токио придумали, как заменить зрителей

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 июля, 12:59
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Глава МОК Томас Бах заявил, что во время олимпийских соревнований на стадионах будет использовано звуковое сопровождение, характерное для каждого вида спорта
Интершум подберут к каждому соревнованию
Интершум подберут к каждому соревнованию / Фото: AFP

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал об использовании звукового сопровождения во время Олимпиады-2020. Напомним, соревнования в Токио пройдут без зрителей.

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"Для спортсменов будет использована современная технология – система, которая основана на звуковой поддержке спортсменов с предыдущих Олимпийских игр. Для каждого вида спорта будет использовано характерное для него звуковое сопровождение. Спортсмены будут чувствовать себя как на олимпийском стадионе, они будут чувствовать, что окружены болельщиками", – заявил Бах.

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Напомним, что в Токио действует режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом. Он был введен 12 июля и продлится до 22 августа.

Ранее мы писали, что сборная Украины потеряла свою звезду за неделю до старта Олимпиады. Чемпионка Европы-2021 среди молодежи Алина Грушина-Акобия травмировалась и вместо нее на Олимпийские игры поедет Татьяна Кит.

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