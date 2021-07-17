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Олімпіада 2020 в Токіо

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Спортсменам буде здаватися, що навколо вболівальники: в Токіо придумали, як замінити глядачів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 липня, 12:59
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Глава МОК Томас Бах заявив, що під час олімпійських змагань на стадіонах буде використано звуковий супровід, характерний для кожного виду спорту
Інтершум підберуть до кожного змагання
Інтершум підберуть до кожного змагання / Фото: AFP

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах розповів про використання звукового супроводу під час Олімпіади-2020. Нагадаємо, змагання в Токіо пройдуть без глядачів.

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"Для спортсменів буде використана сучасна технологія – система, яка заснована на звуковій підтримці спортсменів з попередніх Олімпійських ігор. Для кожного виду спорту буде використано характерний для нього звуковий супровід. Спортсмени відчуватимуть себе як на олімпійському стадіоні, вони будуть відчувати, що оточені уболівальниками" , – заявив Бах.

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В тренді

Нагадаємо, що в Токіо діє режим надзвичайного стану у зв'язку з коронавірусом. Він був введений 12 липня і триватиме до 22 серпня.

Раніше ми писали, що збірна України втратила свою зірку за тиждень до старту Олімпіади. Чемпіонка Європи-2021 серед молоді Аліна Грушина-Акобія травмувалася і замість неї на Олімпійські ігри поїде Тетяна Кіт.

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